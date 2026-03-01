UCI Cinemas Torino Lingotto: “Reminders of Him- La parte migliore di Te”

L’11 marzo prossimo alle ore 20.30 l’UCI Cinemas Torino Lingotto ospiterà l’anteprima dell’atteso film “Reminders of Him – La parte migliore di Te”, tratto dall’omonimo romanzo dell’autrice Colleen Hoover. La proiezione è riservata ai possessori della Skin Ucicard che, per ogni biglietto acquistato, avranno diritto a due ingressi in sala e riceveranno anche una sorpresa legata al film.

Con la membership Skin UCIcard, disponibile nella versione Studenti per i più giovani, Family per i genitori con i figli sotto i 14 anni e Cinema per i veri amanti della Settima Arte, Uci Cinemas vuole offrire alla comunità numerosi vantaggi e opportunità, rendendo l’esperienza cinematografica sempre più inclusiva e sorprendente.

Mara Martellotta

IL TORINESE