Il ritratto di Berlinguer in una mostra suggestiva

Caro direttore,

al Museo Fico di Torino ho visitato <i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer >: una interessate e importante mostra dedicata al  leader del PCI. Foto, manifesti, interviste che rappresentano la storia politica del nostro Paese  e che evidenziano il passaggio dalla idea del comunismo stalinista al sistema democratico occidentale (l’ombrello della Nato mi tranquillizza, di più ….accidenti !) . Idee di progresso e eguaglianza , via le guerre , questioni sociali , battaglie vinte e pure perse ,  ma  che Personaggio!  Da rimpiangere per la sua compostezza nella determinazione seria di vedere una Italia migliore.  Se posso , un rimprovero di aver atteso troppo ( dall’Ungheria 1956 ) allo < strappo > con  gli stalinisti:  una faticosa e lenta, lentissima strada verso la vera democrazia.
Che oggi dobbiamo tenere  ben stretta!
Luciano Cantaluppi 
