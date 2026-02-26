Il ritratto di Berlinguer in una mostra suggestiva

Caro direttore,

al Museo Fico di Torino ho visitato <i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer >: una interessate e importante mostra dedicata al leader del PCI. Foto, manifesti, interviste che rappresentano la storia politica del nostro Paese e che evidenziano il passaggio dalla idea del comunismo stalinista al sistema democratico occidentale (l’ombrello della Nato mi tranquillizza, di più ….accidenti !) . Idee di progresso e eguaglianza , via le guerre , questioni sociali , battaglie vinte e pure perse , ma che Personaggio! Da rimpiangere per la sua compostezza nella determinazione seria di vedere una Italia migliore. Se posso , un rimprovero di aver atteso troppo ( dall’Ungheria 1956 ) allo < strappo > con gli stalinisti: una faticosa e lenta, lentissima strada verso la vera democrazia.

Che oggi dobbiamo tenere ben stretta!

Luciano Cantaluppi

IL TORINESE