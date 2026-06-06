“Classica. Per tutti”. Il “mantra” dell’Unione Musicale

Presentata la nuova stagione dell’Unione Musicale 2026-2027. Previsti 52 appuntamenti tra Conservatorio G. Verdi e Teatro Vittoria, 150 artisti di cui 65 under 35. La prossima stagione è intitolata “Classica.Per tutti”. “Abbiamo mescolato le proposte, alternando capolavori del repertorio cameristico con nuove commissioni, programmi originali, pensati per avvicinare pubblici sempre più ampi” ha tenuto a sottolineare il direttore artistico Antonio Valentino.

Inaugurazione il 21 ottobre con il pianista russo Arsenii Moon, vincitore nel 2023 de Concorso Busoni. Tanti i concerti interessanti come quello del 14 aprile formato dal soprano Barbara Hannigan e il pianista Bertrand Chamayou per un programma dedicato al Novecento. Tanti i nomi eccellenti: dai fratelli Lucas e Arthur Jussen, Joshua Bell, la coppia Kopatchinskaja- Say, Anna Vinnitskaya, Emanuel Ax e tanti altri. Da segnalare la giovanissima pianista canadese Sophia Liu (18 aprile),17 anni ancora da compiere, che diventerà artista residente fino al 2028. Inoltre per ricordare il bicentenario dalla morte di Beethoven, dall’8 al 10 giugno verrà presentato il “Festival Beethoven”, con l’esecuzione di sei concerti cameristici eseguiti dal Trio Debussy, Trio Johannes e il Trio di Parma.

Pier Luigi Fuggetta

IL TORINESE