Uomo morto con la gola tagliata ma è un probabile suicidio

Sono in corso le indagini sulla morte dell’uomo trovato in una pozza di sangue, con una ferita al collo, ieri sera in via San Marino, a Torino. Non si esclude l’omicidio, ma gli inquirenti sembrano propendere per l’ipotesi del gesto volontario. I testimoni non hanno visto colluttazioni. Il coltello è stato trovato vicino alla vittima.

