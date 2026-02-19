Sono in corso le indagini sulla morte dell’uomo trovato in una pozza di sangue, con una ferita al collo, ieri sera in via San Marino, a Torino. Non si esclude l’omicidio, ma gli inquirenti sembrano propendere per l’ipotesi del gesto volontario. I testimoni non hanno visto colluttazioni. Il coltello è stato trovato vicino alla vittima.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Uomo morto con la gola tagliata ma è un probabile suicidio
