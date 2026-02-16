FIP Promises Torino, chiuso il torneo

Palavillage, Grugliasco (Torino) – 15 febbraio 2026

Torino si conferma così casa delle giovani promesse del padel mondiale. Si è conclusa poco fa, con straordinario successo e un clima di grande festa sportiva la tappa torinese del circuito internazionale FIP Promises Torino, ospitata questa settimana al PalaVillage di Grugliasco (Torino).

La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale della International Padel Federation, ha visto la partecipazione di 190 giovani atleti provenienti da numerosi Paesi stranieri – tra cui Olanda, Inghilterra, Francia, Svizzera, Spagna e altri ancora – rendendo il torneo veramente unico nel panorama del padel giovanile internazionale.

Un’edizione che ha confermato Torino come punto di riferimento europeo per il padel emergente, grazie a un livello tecnico altissimo e a un’atmosfera coinvolgente dentro e fuori dal campo.

Per la prima volta, il torneo ha accolto tutte le categorie giovanili Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, sia maschili sia femminili, offrendo un quadro completo della crescita del movimento e registrando un significativo aumento della partecipazione femminile.

RISULTATI FINALI – FIP PROMISES TORINO

U12 Maschile

• Vincitori: Cullari – Lavecchia

• Finalisti: Lencina – Rubini

U14 Maschile

• Vincitori: Pottier – Segura

• Finalisti: Lombardi – Sfrecola

U16 Maschile

• Vincitori: Battilani – Ventura

• Finalisti: Minighini – Menotti

U18 Maschile

• Vincitori: Herrera – Meaca

• Finalisti: Minighini – Filieri

U14 Femminile

• Vincitrici: Scarcella – La Carpia

• Finaliste: Bertram – Vellacott

U16 Femminile

• Vincitrici: Caratella – Caruso

• Finaliste: Rajagopal – Rajacopal

U18 Femminile

• Vincitrici: Rajagopal – Rajagopal

• Finaliste: Zehetner Espi – Zehetner Espi

Grande soddisfazione nelle parole di Simone Licciardi, Direttore del Torneo e Direttore Sportivo del Palavillage:

“Siamo molto contenti per la straordinaria partecipazione: 190 ragazzi arrivati da tanti Paesi diversi. Il numero delle nazioni coinvolte sta crescendo, così come – dato per noi molto importante – il numero delle ragazze in gara. Ci sono stati vincitori italiani e vincitori stranieri, segno di un livello davvero internazionale. Abbiamo avuto almeno 300 persone ogni giorno sugli spalti, senza contare staff tecnici e famiglie: un’atmosfera bellissima. Tutto è andato a regola d’arte.”

Il Direttore ha inoltre voluto ringraziare gli sponsor che hanno sostenuto concretamente l’organizzazione dell’evento: Valmora, Caffè Vergnano, Al Monte, Innovazione Serramenti, Parafarmacia Armeni e Flavio Fisio Funzione, che hanno curato l’importante area medica del torneo.

Un sentito ringraziamento anche alle istituzioni: il Comune di Grugliasco, con la presenza del Sindaco alla cerimonia di premiazione, e la Regione Piemonte, che ha sostenuto la manifestazione con una partnership a livello regionale.

Con questa edizione di grande successo, il PalaVillage si conferma palcoscenico internazionale per il padel giovanile. Lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti internazionali, tra cui un importante evento FIP Gold in programma a fine ottobre.

https://www.palavillage.com/

IL TORINESE