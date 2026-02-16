Italia Liberale e Popolare: “Per il Sì contro le fake news”

“La campagna referendaria della sinistra, contro la Riforma della Giustizia, tra una fake news e l’altra, ha innalzato i propri toni arrivando agli insulti, più o meno espliciti, verso tutti coloro che voteranno SÌ al Referendum del prossimo 22 e 23 Marzo. Si va da un PD che addita come ‘Fascista‘ l’elettorato che esprimerà il proprio voto favorevole, a chi indica ‘le persone perbene‘ solo tra quelle che esprimeranno il proprio voto contrario. Davanti a tutto questo, Italia Liberale e Popolare non può che ribadire con ancora maggiore forza e convinzione il proprio SÌ”, così Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare, ribadisce la posizione dell’Associazione per il SÌ alla Riforma.

“Non avendo contenuti per contrastare una riforma in passato proposta dalla stessa sinistra, con la Mozione Martina nel 2019 e presente nel programma PD del 2022, a cui erano favorevoli tutti coloro che oggi la vorrebbero ostacolare, hanno deciso di condire la propria campagna referendaria tra falsità ed insulti, arrivando a vere e proprie perle come l’utilizzo delle immagini dei nostri atleti olimpici, senza alcuna autorizzazione“, aggiunge Desirò.

“Una campagna denigratoria che evidenzia la totale assenza di limiti di una sinistra ormai aggrovigliata su se stessa, in preda ad un vuoto pneumatico di contenuti, di istanze e di concretezza, che cerca di riempire in modo convulsivo, senza porsi domande sull’opportunità o sulla legittimità delle proprie scelte comunicative. Confidiamo che l’elettorato non si lasci ingannare dal clima di odio che la sinistra sta diffondendo e cavalcando e continueremo, tramite i canali dell’Associazione ed i Comitati per il SÌ, di cui i nostri associati fanno parte, a diffondere informazioni corrette relative ad una Riforma che il nostro Paese attende da 80 anni”, conclude Desirò.

