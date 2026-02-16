Cinque anni di carcere per Don Ali’ il “re dei maranza”

Sono 5 gli  anni di carcere per Don Alì, soprannominato il “re dei maranza”, finito a processo a Torino accusato  di minacce e atti persecutori nei confronti di un maestro delle elementari. Alì Said, questo il suo vero nome, 25 anni, deve scontare una serie di condanne ormai definitive emesse in diverse città italiane, per reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale ai furti.

Nel frattempo resta in attesa del giudizio per l’aggressione all’insegnante. Il suo avvocato ha richiesto una perizia psichiatrica; il giudice si pronuncerà venerdì.

