La montagna raccontata dall’Unione Buddhista Italiana

Tre incontri gratuiti resi possibili grazie ai fondi 8xmille dell’Unione Buddhista Italiana.

Tra i protagonisti il meteorologo Luca Mercalli.

Riflettere sulla montagna con uno sguardo ampio e consapevole che vada oltre la narrativa comune e gli stereotipi. È questo l’obiettivo del ciclo di tre incontri gratuiti promossi dall’area Cultura dell’Unione Buddhista Italiana il 21 febbraio a Torino e il 28 febbraio e 14 marzo a Milano per offrire una riflessione sulla montagna, analizzata e raccontata secondo vari punti di vista: spirituale, femminile e della cura. L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Il ciclo di incontri è reso possibile grazie ai fondi 8xmille dell’Unione Buddhista Italiana.

Si parte sabato 21 febbraio al Museo Nazionale della Montagna di Torino (Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 – h.11) con “Diventa montagna. Sacralità e simbologie di un ecosistema“: l’incontro, il cui titolo si ispira al verso del mistico tibetano Shabkar, yogi e poeta del XIX secolo, intende riflettere sulla montagna nella sua potente valenza spirituale, in quanto simbolo di elevazione e ricerca interiore, metafora di uno stato meditativo imperturbabile, ma anche contesto ambientale per lo sviluppo di importanti tradizioni buddhiste. È l’occasione per affrontare tra gli altri il tema delle conseguenze del turismo di massa, proponendo sguardi consapevoli e modelli virtuosi, esaminando la montagna attraverso una più ampia prospettiva culturale, antropologica e artistica. A parlarne Enrico Camanni, scrittore e alpinista; Marco Albino Ferrari, scrittore esperto di cultura di montagna; Andrea Staid, antropologo; Chiara Bellini e Stefano Beggiora, docenti dell’Università Ca’ Foscari; Andrea Cassi e Michele Versaci, dello studio di architettura EX e il fotografo Mattia Micheli.

L’appuntamento è preceduto da un reading letterario, venerdì 20 febbraio, presso la storica Libreria della Montagna di Torino (via Paolo Sacchi, h.19) per una serata ricca di suggestioni, in cui due attori si alterneranno nella lettura di passi scelti dall’antologia Meditare tra le montagne del Tibet. Canti sull’impermanenza, a cura di Kurtis S. Schaffer, edita da Ubiliber, casa editrice dell’Unione Buddhista Italiana.

Sabato 28 febbraio alla Casa della Cultura di Milano (via Borgogna, 3 – h.14.30) si tiene “L’altra montagna. Sguardi di donne sulle alte terre” dedicato al tema della montagna al femminile, intesa nella sua più estesa accezione di rigenerazione e comunità, accompagnata dal racconto di donne illustri. Fra le voci chiamate a riflettere sul tema Tona Sironi, tibetologa e pioniera dell’alpinismo femminile; Marion Chaygneaud-Dupy, attivista ed ex monaca buddhista, alla quale va il merito di aver dato vita all’operazione ecologica Clean Everest; Rossella Marangoni, studiosa di Giappone e l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia, per il progetto Alps Textyles; Claudia Losi, artista che ha coinvolto le comunità di due borghi alpini, all’insegna di pratiche artistiche collaborative e tradizioni locali.

Il ciclo si conclude sabato 14 marzo al Teatro Elfo Puccini di Milano (corso Buenos Aires, 33 – h.14.30) con “Cura la montagna. Un approccio interdipendente fra uomo e natura” che vede protagonisti Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore scientifico; l’etno-biologo Alessandro Boesi; il biologo Marco Granata; la psichiatra Roberta Sabbion, presidente della Società Italiana di Montagnaterapia; l’associazione Arrampi_Care, che coinvolge bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico in attività di arrampicata e Kidsmeetalps, progetto avviato da una giovane designer, con l’intento di preservare e rivitalizzare i borghi montani, avvicinando le giovani generazioni alla scoperta dei loro tesori.

Questo appuntamento è dedicato alla montagna e alla cura, intesa nella sua duplice valenza di beneficio che l’uomo può ricevere da questo habitat, ma anche di rispetto e tutela da parte dell’uomo nei suoi riguardi, in una visione circolare, interdipendente e virtuosa. Le diverse voci affrontano il tema da diverse angolature: cura della biodiversità ed emergenza climatica; dell’uomo, come nella pratica della medicina tradizionale tibetana; del paesaggio montano e del patrimonio intangibile e, infine, della salute mentale, tramite la Montagnaterapia.

L’ingresso a tutti gli incontri è libero fino a esaurimento posti.

