Forza Italia Giovani: Natale solidale in piazza Respighi

Si è conclusa con un bilancio positivo l’iniziativa “Natale Solidale”, promossa dal Nazionale di Forza Italia Giovani e a cui ha aderito anche Forza Italia Giovani Torino. Nella mattinata di Domenica 14 Dicembre i ragazzi hanno organizzato una raccolta di generi alimentari in piazza Respighi, nel quartiere Barriera di Milano.

Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti 5 scatoloni di alimenti a lunga conservazione, per un totale di circa 80kg, destinati a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà del territorio. L’evento ha visto una buona partecipazione dei residenti, rivelandosi anche un’importante occasione di dialogo diretto con il quartiere.

Alla raccolta erano presenti il segretario regionale Maria Vittoria Marocco, il segretario cittadino di Forza Italia Giovani Torino, Veronica Pratis ed il segretario provinciale di Forza Italia Giovani, Alessandro Vicari, a testimonianza di una piena e concreta collaborazione tra il livello cittadino e quello provinciale del movimento giovanile.

Ecco quanto dichiara Maria Vittoria: “La bellissima iniziativa della segreteria nazionale “Natale Solidale” sta dando grandi risultati nella nostra regione e ogni donazione ci riempie il cuore perché insieme potremo aiutare persone che stanno attraversando un momento di difficoltà e nel nostro piccolo

vogliamo fare la nostra parte per sostenere queste realtà che sono un pilastro fondamentale della nostra comunità.

Un grazie speciale al giovanile di Torino per aver organizzato questo appuntamento e a Martina Ratta, responsabile nazionale per il sociale”.

«I cittadini hanno davvero apprezzato il nostro operato – ha dichiarato Veronica Pratis –. Durante la mattinata abbiamo avuto modo di scambiare due parole con molti residenti, che hanno denunciato la necessità di una maggiore sicurezza nella zona e, soprattutto, il bisogno di nuovi volti in politica, capaci di ascoltare e di essere presenti sul territorio».

Un’iniziativa che conferma l’impegno di Forza Italia Giovani Torino non solo sul fronte della solidarietà, ma anche nell’ascolto delle istanze dei quartieri, con particolare attenzione alle periferie cittadine

