Xmas Comics & Games, 28 mila spettatori

Si è conclusa domenica 14 dicembre scorso l’undicesimà edizione di Xmas Comics & Games, la grande festa natalizia per tutta la famiglia dedicata a fumetti, giochi, videogame, cosplay e cinema organizzata da GL events Italia in joint venture con Just for fun.

Sono stati 28 mila i visitatori che hanno affollato l’Oval nei due giorni della manifestazione, a caccia di sketch esclusivi tra gli stand degli oltre quaranta autori, alla ricerca della carta introvabile per completare il proprio mazzo, tra sfide a colpi di joystick, balli k- pop scatenati, selfie con il Grinch e sfilate cosplay. Un pubblico variegato e appassionato, che ha reso unica anche quest’anno l’atmosfera dell’evento.

Sono stati oltre 120 i partecipanti alla competizione Cosplay Internazionale. Il vincitore vola in Svezia.

Xmas Comics si conferma uno degli eventi di maggior richiamo per gli amanti del cosplay. Sono stati più di 120 i partecipanti alla sfilata competitiva di domenica, organizzata in collaborazione con Cosplay Family, valida anche come tappa italiana di qualificazione della gara internazionale NCC, Nordic Cosplay Championship, a cui parteciperanno cosplay qualificati provenienti da Paesi di tutta Europa. Il vincitore è stato Carlo Visentini, con il cosplay di Hook Capitan Uncino e volerà in Svezia il luglio 2026 per la finale.

È stato un successo preannunciato il grande evento di chiusura, il concerto di Cristina D’Avena, che ha visto migliaia di persone cantare a squarciagola le sigle dei cartoni animati più amati, dai Puffi a Occhi di Gatto, da Holly e Benji a ‘È quasi una magia Johnny’.

Tra gli eventi più apprezzati la presentazione in Sala Incontri dell’ Inkredibile Primo Nero Show, il primo fumetto di Primo Nero, e l’intervista agli attori di Riv4ali, la serie Netfix per ragazzi spin off dell’acclamata Di4ri; Simone Carrino , già protagonista del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, Melissa Di Pasca, Eugenia Cableri e Lorenzo Ciamei.

Le dieci band finaliste della sesta edizione della Battle of the Bands si sono esibite domenica nell’area rock curata da Joey’s Garage. La band vincitrice è la torinese Only one Black.

Il magico villaggio di Natale ha accolto centinaia di bambini che hanno potuto scattare foto con Babbo Natale, il Grinch e gli Elfi, scattare fotografie con la Christmas ELF Dance e trasformarsi nei loro personaggi preferiti con l’immancabile truccabimbi.

