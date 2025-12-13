Maria Vittoria a 150 anni dalla sua morte, primo evento a Reano

Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna, ultima discente della famiglia originaria di Biella, consorte del Duca d’Aosta Amedeo di Savoia, muore a Sanremo l’8 novembre 1876. Per commemorare il 150° anniversario dalla sua morte è stato ufficialmente costituito un comitato che coordinerà un vasto programma di eventi nel corso del 2026.

Il comitato, al quale la Città metropolitana di Torino ha aderito attraverso un decreto del vicesindaco Jacopo Suppo, nasce su iniziativa del Comune di Reano e dell’Associazione Internazionale Regina Elena.

L’adesione della Città metropolitana sottolinea il profondo legame storico con la figura di Maria Vittoria. L’Ente, infatti, custodisce nel suo patrimonio Palazzo Cisterna, sede aulica dell’Ente e antica dimora della famiglia Dal Pozzo.

L’antico complesso situato a Torino, nella centralissima via Maria Vittoria 12, esempio architettonico di notevole pregio, è attualmente oggetto di un progetto di restauro e valorizzazione. Questo ampio progetto di restituzione di spazi della città alla città ha già avuto inizio nell’aprile 2025 con la riapertura al pubblico del giardino del palazzo.

L’obiettivo del Comitato è conservare e trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio spirituale, morale, culturale e storico dell’edificante opera di Maria Vittoria.

Il Comitato è presieduto dal sindaco del Comune di Reano, Piero Troielli, mentre la vicepresidenza è stata affidata alla Città metropolitana di Torino. Ne fanno inoltre parte, con un ruolo operativo, Nadia Cappai, Andrea Carnino dell’Associazione Regina Elena e la Proloco di Reano.

Consorte del Principe Amedeo di Savoia, terzogenito di Re Vittorio Emanuele II, Maria Vittoria divenne Regina di Spagna dal 1871 al 1873. Nonostante la breve permanenza sul trono, si distinse per la sua instancabile attività filantropica e sociale. A Madrid, promosse la costruzione di asili infantili per i figli delle lavandaie e finanziò l’edificazione di un ospedale per ciechi e una mensa per i poveri. Fu inoltre promotrice di un atto rivoluzionario per l’epoca: l’abolizione della schiavitù nelle colonie spagnole di Cuba e Portorico.Scomparsa prematuramente a soli 29 anni, Maria Vittoria lasciò un ricordo indelebile, legato al suo atto di generosità finale, con cospicue elemosine a favore del Cottolengo e dell’Ospedale San Giovanni. Toccante fu anche l’omaggio delle lavandaie di Madrid, la cui corona è tutt’oggi accanto alla sua tomba nella Basilica di Superga.

Con un forte accento sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni, il comitato ha avviato le sue attività a novembre. La prima è avvenuta nella scuola materna e primaria di Reano, dove, grazie al progetto “C’era una volta una principessa“, i bambini hanno realizzato una serie di disegni dedicati alla figura della Regina.

I lavori saranno premiati domenica 21 dicembre alle 11 nella chiesa di San Giorgio Martire, con una cerimonia ufficiale in cui verrà presentato, oltre alle iniziative già in corso, il calendario completo per il 2026 dei numerosi e significativi appuntamenti culturali e commemorativi, a Reano e nel giardino di Palazzo Cisterna a Torino, per mantenere viva l’eredità della Duchessa d’Aosta.

IL TORINESE