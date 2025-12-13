Incendio a Rivalta: a fuoco tetto e primo piano di una villetta

Per un guasto alla canna fumaria, il primo piano e il tetto di una villetta prendono fuoco. È successo a Rivalta di Torino, in un’abitazione all’incrocio tra via Balma e via Regina Margherita, nella notte di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rivalta e Rivoli e, secondo i rilievi, a provocare l’incendio è stato proprio un malfunzionamento del condotto fumario. Il tetto e il primo piano mansardato sono rimasti distrutti dalle fiamme e risultano inagibili. Non si registrano feriti: tutti gli occupanti sono riusciti a salvarsi. Sul luogo anche i carabinieri di Orbassano.

