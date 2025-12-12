Piano sociosanitario: 300 emendamenti di merito dalle opposizioni

Continua il lavoro sul piano sociosanitario in Quarta commissione: come opposizioni abbiamo presentato quasi 300 emendamenti di merito, volti a integrare il testo e provare a dare riscontro alle istanze raccolte nelle audizioni.
Siamo convinti che sia necessario non perdere questa occasione di dare alla sanità pubblica Piemontese un piano sociosanitario all’altezza delle sue esigenze e ambizioni
Sarah DISABATO – Presidente Gruppo Movimento 5 Stelle
Vittoria NALLO – Presidente Gruppo Stati Uniti d’Europa per il Piemonte del Consiglio regionale
Gianna PENTENERO – Presidente del Gruppo Pd del Consiglio regionale
Alice RAVINALE – Presidente Gruppo AVS del Consiglio regionale
Daniele VALLE – Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale