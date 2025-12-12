Cade in alta quota a Bobbio Pellice, escursionista recuperato in tempo

Si infortuna durante un’escursione a circa 2.500 metri di quota, cadendo lungo il percorso: salvato in tempo dai soccorsi. È successo nella tarda serata di ieri nel territorio di Bobbio Pellice, poco sotto il colle Malura.

L’uomo è riuscito a contattare i soccorsi prima di perdere i sensi a causa di un trauma cranico riportato in seguito alla caduta. Grazie alla localizzazione del telefono, i soccorritori sono riusciti a individuarlo e a recuperarlo con l’elisoccorso del 118 Azienda Zero, che ha trasportato sul posto anche un tecnico del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas).

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al momento del recupero l’uomo si trovava in stato di confusione e non ricordava quanto successo. È stato quindi trasferito all’ospedale di Pinerolo e le sue condizioni non sono gravi.

VI.G

