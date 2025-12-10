Lucia Tassinario in partenza per gli Assoluti Open invernali

Mancano pochi giorni, ormai, alla prima manifestazione del calendario nazionale che assegna i titoli italiani. Da giovedì 11 a sabato 13 dicembre, a Riccione si incoroneranno i campioni in vasca corta in occasione degli Assoluti Open invernali a cui prenderà parte Lucia Tassinario.

Sei le gare a cui risulta iscritta la portacolori della ValleBelbo Sport che se la vedrà con le migliori atlete italiane, reduci dagli Europei in vasca corta di Lublino (Polonia): 50 stile libero, 50 dorso, 50, 100 e 200 farfalla, 100 misti.

“Sono molto orgoglioso di questo ennesimo salto di qualità compiuto da Lucia, testimoniato anche dalla profondità del suo programma gare – commenta il Direttore Sportivo della ValleBelbo Sport Pino Palumbo – la vedremo in acqua molto spesso in questa prestigiosa manifestazione, disputerà tutte le gare a farfalla e per la prima volta affronterà una prova a dorso agli Assoluti”.

Lo scorso anno, la polivalente allieva di Palumbo che si allena al centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato, centrò due finali ai Tricolori d’inverno e siglo una lunga serie di primati personali. Per Lucia, fu il primo atto di una grandiosa stagione che si concluse con la partecipazione ai Mondiali Juniores dopo aver conquistato successi e medaglie ai Criteria e ai Campionati Italiani di Categoria estivi, e altre finali prestigiosi agli Assoluti Primaverili e al trofeo internazionale Settecolli di Roma.

Gli Assoluti Open invernali saranno trasmessi in tv su Rai Sport.
