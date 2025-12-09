Torino, in piazza Solferino c’è il villaggio di Natale

È stato inaugurato il Villaggio di Natale di piazza Solferino, che fino al 6 gennaio offrirà un’atmosfera festosa tra luci, canti, profumi e attività per grandi e piccoli. La Casa di Babbo Natale, il boschetto intorno al monumento, i mercatini con prodotti artigianali ed enogastronomici, la pista di pattinaggio e un fitto programma di animazione hanno accolto il pubblico con musica natalizia, zampognari, una dimostrazione sul ghiaccio e momenti dedicati ai più piccoli.

“Siamo ormai alla terza edizione del Villaggio di Natale in piazza Solferino, un appuntamento che cresce e si arricchisce a ogni nuova stagione – ha dichiarato l’assessore al Commercio della Città di Torino Paolo Chiavarino -. Il boschetto, la Casa di Babbo Natale ispirata alle atmosfere del Nord Europa, il grande albero, la magnifica pista di pattinaggio e le casette che propongono prodotti enogastronomici e artigianali: tutto contribuisce a creare un luogo e un’atmosfera di gioia e serenità per tutte le cittadine e i cittadini. Vorrei citare in particolare l’animazione di Nida Supereroi e il progetto di solidarietà del giocattolo sospeso, che portano un sorriso ai bambini, anche a quelli che stanno vivendo con le loro famiglie momenti difficili. Anche quest’anno abbiamo immaginato un Natale non solo nel centro, ma in tutta la città, con alberi e luminarie diffuse in ogni circoscrizione. Un ringraziamento va agli uffici dell’Assessorato al Commercio per il grande lavoro svolto e a tutte le realtà che hanno reso possibile questa inaugurazione. Auguro a tutte e tutti che questo Natale possa portare serenità e accompagnarci verso un 2026 ricco di nuova energia”.

Il Villaggio si sviluppa attorno al grande boschetto che incornicia il monumento centrale e accoglie i visitatori con un percorso di casette in legno dall’architettura nordica: ventiquattro dedicate a prodotti tipici, decorazioni, oggetti fatti a mano e idee regalo, otto riservate alle degustazioni e all’area ristoro, due pensate per laboratori creativi destinati ai più piccoli. Accanto alla Casa di Babbo Natale trovano spazio il Borgo degli Elfi, la buca per le letterine e numerose proposte solidali, tra cui la casetta della beneficenza dei bambini dove i lavoretti realizzati nei laboratori saranno messi in vendita per sostenere una onlus.

Le attività del Villaggio offriranno ogni giorno laboratori artistici, giochi della tradizione in legno, momenti di incontro con Babbo Natale, iniziative e attività dedicate a famiglie e visitatori di tutte le età. Durante il periodo festivo non mancheranno esibizioni musicali itineranti, animazioni teatrali, parate come la Preziosa Parade con i suoi trampolieri dorati e, nel giorno dell’Epifania, la Parata della Befana che attraverserà il Villaggio.

