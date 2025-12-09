Sabato 13 dicembre 2025 – ore 14.30 – Piazza Abba – Torino

Kids for Peace è un’iniziativa dedicata alla pace, alla fratellanza tra i popoli e al sostegno dei più fragili, a cui parteciperanno gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado degli IC del quartiere.

Musica, animazione, spettacolo e tante sorprese per celebrare insieme il Natale e il battesimo del coro “Barriera”, un progetto volto a favorire la rinascita del quartiere a partire dai più piccoli attraverso attività ludico culturali come laboratori, eventi e la costituzione di un grande coro di bambini del territorio che assume il nome del quartiere stesso: Barriera; il progetto coro “Barriera” vede la luce grazie all’impegno dell’associazione Caliel Next Generation, al sostegno della Circoscrizione 6 e alla collaborazione degli IC Bobbio Novaro, Gabelli e Cena, già partner di altri progetti Next Generation Kids.

Nell’ambito dell’evento verranno presentati in anteprima live alcuni brani dell’EP di prossima pubblicazione che prende il nome dell’evento: “Kids for Peace”, vero e proprio manifesto musicale dell’evento e debutto di alcune delle voci soliste del coro “Barriera”, che interpreteranno brani da loro composti nell’ambito dei laboratori Next Generation Kids e Cetra, vedendo così premiato il loro impegno con la pubblicazione del proprio lavoro; unica eccezione dell’EP, la cover “Happy Xmas (War is over)”, quale inno alla pace e alla fratellanza tra i popoli, brano caratterizzante l’ispirazione dell’evento, che anticiperà la pubblicazione dell’EP in cui il coro “Barriera” figura tra gli interpreti insieme a Il Mito New Trolls, Johnson Righeira, Marco Ferradini, Danilo Amerio e Valentina Gautier.

