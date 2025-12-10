Bimba morta in autostrada, indagato conducente di un furgone

E’ indagato l’autista di un furgone che avrebbe causato l’incidente. E’ accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo avrebbe tamponato la 500X su cui viaggiavano Costanza Fiore e la figlia Lucia. La bambina di due mesi era stata sbalzata fuori dalla vettura e investita da un terzo veicolo ancora da individuare.

