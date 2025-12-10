E’ indagato l’autista di un furgone che avrebbe causato l’incidente. E’ accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo avrebbe tamponato la 500X su cui viaggiavano Costanza Fiore e la figlia Lucia. La bambina di due mesi era stata sbalzata fuori dalla vettura e investita da un terzo veicolo ancora da individuare.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Bimba morta in autostrada, indagato conducente di un furgone
Recenti:
Nel giorno del suo insediamento, lo scorso primo settembre, il Direttore generale Livio Tranchida aveva indicato
Il 13 e 14 dicembre prossimo, presso l’Oval Lingotto Fiere di Torino, si svolgerà l’undicesima edizione
Il suggerimento: non farsi prendere dalla apparente urgenza del messaggio e denunciare alla Polizia Postale. Non
Da oggi, mercoledì 10 dicembre (giorno di controllo), le misure di limitazione del traffico passeranno al
È stato inaugurato il Villaggio di Natale di piazza Solferino, che fino al 6 gennaio offrirà