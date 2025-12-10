Aperta la selezione per “Fringe in progress” 2026

“Fringe in progress” è la selezione aperta ai progetti work in progress che necessitano di residenze artistiche, tutoraggio, supporto tecnico, accompagnamento alla finalizzazione e diffusione. La call è dedicata ad artisti e compagnie under 35 che operano in Italia. Il bando è aperto fino a venerdì 19 dicembre 2025. Con “Fringe in progress”, il festival conferma la sua volontà di sostenere i progetti creativi offrendo spazi, tempi e occasioni d’incontro con professionisti del settore. Il progetto prevede un momento di presentazione tra compagnie e artisti selezionati e gli operatori di Fringe in rete, nata nel 2019 per favorire la circuitaziknenazionale degli spettacoli. La curatela e selezione dei progetti sarà guidata dalla direzione artistica del Torino Fringe Festival, in collaborazione con una commissione di mentore composta da Settimo cielo (Arsoli), Compagnia Abbondanza-Bertoni (Rovereto), Spazio KOR (Asti), Teatro del Carro residenza MigraMenti (Badolato). Dal 2013, il Torino Film Festival è uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati alle arti performative contemporanee e al teatro OFF, capace di coinvolgere centinaia di compagnie nazionali e internazionali, per più di 3 mila repliche in 120 spazi tra teatri, luoghi non convenzionali, al chiuso e all’aperto, raggiungendo migliaia di spettatori. La 14esima edizione è in programma dal 19 al 31 maggio 2026. A “Fringe in progress” possono partecipare artisti e compagnie residenti in Italia, professionisti del settore con almeno il 50% dei componenti under 35, con progetti appartenenti a qualsiasi ambito performativo. Ogni artista/compagnia può proporre il proprio progetto.

