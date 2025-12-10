Champions League, sesta giornata: Juventus–Pafos 2-0

La Juventus conquista una vittoria preziosa: allo Stadium i bianconeri superano il Pafos 2-0 al termine di una partita più complicata del previsto.

Nel primo tempo la squadra di Spalletti soffre la brillantezza e l’organizzazione dei ciprioti, vicini al vantaggio in un paio di occasioni. La Juve fatica a trovare ritmo e linee di passaggio, con un Pafos aggressivo e coraggioso che tiene bene il campo.

La svolta arriva nella ripresa grazie ai cambi: l’ingresso di Conceição dà velocità e imprevedibilità, liberando Yildiz tra le linee e permettendo a Koopmeiners di dare ordine al centrocampo. Con una manovra più fluida, i bianconeri salgono di tono e alzano la pressione.

A rompere l’equilibrio è McKennie, bravo a inserirsi e firmare l’1-0. Nel finale arriva anche il raddoppio di David, che chiude definitivamente il match.

Il Pafos esce comunque a testa alta: squadra organizzata, intensa e capace di mettere in difficoltà una big europea per buona parte della gara, salvo poi calare alla distanza.

Per la Juventus una vittoria importante, frutto di personalità e di scelte tecniche che hanno cambiato l’inerzia della sfida.

Enzo Grassano

IL TORINESE