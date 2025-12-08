Pd, la proposta di Delrio spacca il partito

POLITICA
Leggi l’articolo su L’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Nuova tegola sul Pd di Elly Schlein: la proposta di Delrio sull’antisemitismo spacca il partito
Leggi l’articolo su L’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Nuova tegola sul Pd di Elly Schlein: la proposta di Delrio sull’antisemitismo spacca il partito
LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo Niente da fare. È un copione che si ripete quasi
PARTECIPERÀ IL PROFESSOR ANGELO D’ORSI “Nel mese di novembre è stata impedita una conferenza del Professor
IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni Non ho mai apprezzato la sagacia politica dell’ on. Del
“La sinistra chiude ospedali, noi li rendiamo più efficienti” Torino, 4 Dic – “Respingiamo le preoccupazioni
“L’Assessore ignora università e cittadini” – Torino 04 dicembre 2025 – “Questi giorni hanno svelato la