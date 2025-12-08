Pd, la proposta di Delrio spacca il partito

POLITICA

Leggi l’articolo su L’identità:

Nuova tegola sul Pd di Elly Schlein: la proposta di Delrio sull’antisemitismo spacca il partito

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Bue grasso, Cia: “Vergognoso contestare agricoltori”

Articolo Successivo

Capitale europea dell’Innovazione: Torino incorona Grenoble

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless