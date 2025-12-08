Bue grasso, Cia: “Vergognoso contestare agricoltori”

«Andiamo avanti tutti insieme con le nostre tradizioni, non dobbiamo avere paura di nessuno, si vergogni chi tira in ballo le famiglie che con il loro lavoro rendono grande il made in Italy e il territorio».

Così il presidente regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte, Gabriele Carenini, dal palco della Fiera del Bue grasso di Nizza Monferrato, replicando alle contestazioni di un gruppo di animalisti che ha presidiato la manifestazione, con slogan e azioni di disturbo.

«La zootecnia è da sempre una colonna portante dell’agricoltura e dell’economia del territorio – ha detto Carenini -, il lavoro degli agricoltori va rispettato, anche perché sono loro i primi custodi dell’ambiente e della natura».

Insieme al presidente regionale Carenini, erano presenti alla Fiera del Bue grasso anche il direttore di Cia Alessandria Asti, Paolo Viarenghi, con il vicepresidente Amedeo Cerutti.

