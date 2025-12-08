Oggi 8 dicembre 2025 il movimento No Tav tornerà a manifestare in Val di Susa con un corteo da Venaus a San Giuliano di Susa, in occasione del ventennale delle giornate del 2005 che segnarono l’inizio della resistenza popolare contro la Torino–Lione. La ricorrenza avrà un forte valore simbolico, ma si inserisce in un clima nuovamente teso: gli ultimi giorni sono stati segnati da proteste, occupazioni di case espropriate e scontri nei pressi dei cantieri, con interventi delle forze dell’ordine e chiusure temporanee dell’autostrada. Alla marcia parteciperanno attivisti, abitanti della valle e amministratori dell’Unione Montana, accomunati dall’opposizione all’opera e dalla richiesta di destinare le risorse pubbliche a servizi locali e progetti di mobilità sostenibile anziché a grandi infrastrutture considerate impattanti e non necessarie. La giornata sarà anche una “prova di forza” per un movimento che, a vent’anni da Venaus, intende mostrare come la mobilitazione in valle resti viva e radicata nel territorio.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
No Tav, la marcia dell’Immacolata
