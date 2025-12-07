Anche Cirio e Lo Russo al raduno dei Babbi Natale

Migliaia di Babbi Natale hanno colorato piazza Polonia e l’intera Città di Torino questa mattina per il 15° Raduno dei Babbi Natale di Fondazione FORMA. A partire dalle 11, una moltitudine di persone – a piedi, in bici, in moto e persino dal fiume – si è data appuntamento di fronte all’Ospedale Infantile Regina Margherita per portare un augurio speciale ai piccoli ricoverati. Grazie all’aiuto speciale di 330 classi e oltre 6mila bambini tra scuole dell’infanzia e primarie che hanno aderito all’iniziativa artistica di FORMA, sul piazzale dell’Ospedale, è stata allestita una grande scenografia, una cartolina di Natale.

Tra i partecipanti c’era anche il sindaco Stefano Lo Russo, intervenuto con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Per la città di Torino – ha detto il Sindaco – il raduno dei Babbo Natale all’ospedale Regina Margherita è ormai diventato una tradizione irrinunciabile, che si rinnova ogni anno nel periodo delle feste. Una bellissima iniziativa, con cui Forma Onlus riesce a coinvolgere migliaia di persone, che si ritrovano insieme con l’obiettivo di donare sorrisi e vicinanza ai piccoli ricoverati. Un ringraziamento particolare va quest’anno ai tantissimi bambine e bambini torinesi e piemontesi che hanno aderito all’iniziativa realizzando le decorazioni natalizie uniche e speciali per l’albero di Natale che incornicia questa giornata di festa. Il Natale è anche il momento in cui riscoprire il valore della solidarietà e nella nostra città sono tanti gli esempi virtuosi della generosità di volontari e donatori che ogni giorno, non solo nelle feste, tendono la mano a chi si trova in un momento di difficoltà”.

