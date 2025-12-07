Napoli-Juventus 2-1, 14ª giornata: il Napoli di Conte continua a volare

 

Il Napoli di Antonio Conte supera anche l’ostacolo Juventus e, con il 2-1 del Maradona, consolida la propria candidatura al ruolo di squadra più solida del campionato. La doppietta di Højlund, decisivo nei momenti chiave, ribalta il guizzo iniziale di Yildiz e consegna agli azzurri la terza vittoria di fila, la seconda in un big match dopo Roma.
Gli uomini di Conte restano imbattuti in casa nel 2025, unico club nei top 5 campionati europei, e tornano per una notte in vetta alla Serie A, in attesa delle risposte dell’Inter. La squadra mostra identità, intensità e una crescente maturità nel controllo delle gare.
Per la Juventus di Spalletti, fischiato dai suoi ex tifosi, arriva invece una nuova battuta d’arresto. I bianconeri confermano alcune fragilità: poca profondità nelle giocate, difficoltà nel proteggere il vantaggio e solita sofferenza sulle palle alte. Il gol decisivo di Højlund riapre ferite già note al popolo juventino, ora costretto anche a guardare con preoccupazione alla corsa Champions, con quattro punti da recuperare.
Una serata che ribadisce un concetto: oggi, la vera certezza della Serie A parla ancora azzurro.

Enzo Grassano

