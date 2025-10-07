Ospedale Koelliker, nuovo Centro di Senologia

Ottobre è il Mese Rosa, da sempre dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Proprio in questo contesto l’Ospedale Koelliker di Torino annuncia l’inaugurazione del suo nuovo Centro di Senologia, una nuova Unità Operativa Multidisciplinare che si propone come punto di riferimento per la diagnosi, la cura e il trattamento personalizzato delle patologie mammarie. Un progetto che unisce eccellenza clinica, tecnologia all’avanguardia e un approccio multidisciplinare integrato, con l’obiettivo di accompagnare ogni donna in un percorso completo, empatico e altamente specializzato: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla chirurgia oncoplastica alla ricostruzione, fino alla riabilitazione oncologica e al supporto psicologico. Presso Koelliker da oggi è possibile effettuare una visita senologica approfondita e usufruire di strumenti di diagnostica avanzata come l’ecografia mammaria, la mammografia con tomosintesi 3D, la risonanza magnetica e, in caso di sospetto procedere con l’agobiopsia. Il Centro prevede al suo interno la figura del chirurgo senologo, fondamentale per coniugare la radicalità oncologica con un risultato estetico soddisfacente oggigiorno necessario. “Il Centro di Senologia nasce con l’obiettivo di offrire un’assistenza a 360°, grazie alla collaborazione sinergica tra chirurghi senologi, radiologi, ginecologi e specialisti in riabilitazione oncologica“, spiega il dottor Bussone, chirurgo senologo “Il tumore al seno rappresenta una delle sfide più complesse della medicina moderna, ma anche una delle più affrontabili quando intercettato in tempo. La diagnosi precoce, unita a terapie mirate e alla possibilità di ricostruzione immediata, consente oggi di guardare con più fiducia alla guarigione. Questo perché garantire un ritorno all’immagine corporea riconosciuta è fondamentale per il benessere psicologico della paziente che deve essere re integrata il prima possibile nel suo contesto sociale e familiare“. Il Centro di Senologia Koelliker nasce per offrire risposte rapide, efficaci e personalizzate a Torino e in Piemonte. Un centro d’eccellenza per la salute della donna Il nuovo Centro di Senologia dell’Ospedale Koelliker offre un percorso diagnostico-terapeutico completo e personalizzato, con servizi dedicati a tutte le fasce d’età: Diagnosi e screening: • Visita senologica • Ecografia mammaria (under 40) • Mammografia con tomosintesi 3D ed ecografia (over 40) • Risonanza magnetica mammaria • Agobiopsia • Valutazione del rischio genetico Chirurgia senologica avanzata: • Chirurgia conservativa oncoplastica • Mastectomie conservative con ricostruzione immediata • Interventi di ricostruzione e completamento Due appuntamenti gratuiti da segnare in agenda: Per celebrare l’inaugurazione del Centro e rafforzare il proprio impegno nella diffusione della cultura della prevenzione, Koelliker propone due eventi gratuite e aperti a tutte le donne di tutte le età, dedicati all’informazione e alla salute. Sabato 11 ottobre – Ore 9.00-13.00

Giornata della Prevenzione Senologica

Un incontro formativo con l’intervento delle équipe chirurgica, radiologica e ginecologica del nuovo Centro di Senologia, seguito da visite senologiche gratuite, su prenotazione. Un’occasione per conoscere da vicino i percorsi di diagnosi e cura offerti da Koelliker e ricevere una valutazione personalizzata. https://www.osp-koelliker.it/eventi-koelliker/eventi/eventi/sabato-11-ottobre-open-day-di-senologia-prevenzione-e-salute-del-seno? Giovedì 18 ottobre – Ore 18.00-20.00

Il Giovedì della Prevenzione Senologica per Nonna, Mamma e Figlia

Una serata dedicata alla prevenzione senologica intergenerazionale – nonna, mamma e figlia – con la partecipazione di: • Dott.sse Bussone e Grilz (chirurgia senologica) • Dott.ssa Campanino (radiologia senologica) • Dott.ssa Morabito (riabilitazione oncologica) Un incontro per parlare di salute femminile a tutte le età, con approfondimenti clinici, testimonianze e consigli utili per prendersi cura di sé e della propria famiglia. https://www.osp-koelliker.it/eventi-koelliker/i-giovedi-della-prevenzione/i-giovedi-della-prevenzione/giovedi-16-ottobre-senologia?