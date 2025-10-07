Merlo: Elezioni regionali, si vince e si governa dal Centro. Il campo largo è estraneo

“Mai come oggi è attuale e moderno l’antico adagio della Democrazia Cristiana che nel nostro

paese ‘si vince e si governa dal Centro’. Perchè, pur senza nulla togliere alle forze politiche

radicali, massimaliste, estremiste e populiste che albergano prevalentemente, se non quasi

esclusivamente a sinistra, è di tutta evidenza che chi oggi si candida a rappresentare la cultura, il

progetto e il ‘sentiment’ centristi non può stare nel ‘campo largo’. Anche perchè, nella coalizione

progressista dettano l’agenda politica e programmatica la sinistra radicale e massimalista di

Schlein e Landini, la sinistra populista e demagogica dei 5 stelle e la sinistra estremista ed

ideologica del trio Fratoianni/Bonelli/Salis. Per il Centro, da quelle parti, c’è posto solo in tribuna”.

On. Giorgio Merlo

Presidente nazionale ‘Scelta Cristiano Popolare’.

IL TORINESE