È stato presentato oggi il programma della quinta edizione di Proxima, il festival politico e culturale di AVS, Sinistra Italiana e Sinistra Ecologista.

Per tre giorni, da giovedì 16 a sabato 18 ottobre, al Bunker in via Niccolò Paganini 0/200 si alterneranno dibattiti, spettacoli e musica con ospiti del mondo della politica, del sindacato, dell’associazionismo e della cultura.

Il tema di quest’anno sarà “Rompere l’assedio”: con la testa e il cuore a Gaza, discuteremo di come continuare a lavorare a un’alternativa progressista di fronte all’intollerabile situazione del nostro Paese e del mondo.

Ecco il programma:

Giovedì 16 ottobre

Ore 18.00

Inizio festa

Saluti del segretario provinciale di Sinistra Italiana Roberto Bacchin e del co-portavoce di Sinistra Ecologista Emanuele Busconi, con Erica Bevilacqua, co-portavoce Europa Verde Torino.

—

Giovedì 16 ottobre

Ore 18.30

La flotta continua. Insieme per il cambiamento

Walter Massa

Presidente nazionale ARCI

Serena Sorrentino

Presidente della commissione per il Programma fondamentale CGIL

Elisabetta Piccolotti

Deputata AVS

Benedetta Scuderi

Eurodeputata AVS – The Greens

Modera

Alessandra Quarta

Presidente Sinistra Ecologista

—

Giovedì 16 ottobre

Ore 20.45

EFFETTO GUERRA. Il costo sociale del riarmo

Francesca Coin

Sociologa

Michele De Palma

Segretario generale nazionale FIOM CGIL

Marco Grimaldi

Vicecapogruppo AVS alla Camera

Introduce e modera Alice Ravinale

Capogruppo AVS Consiglio Regionale Piemonte

—

Giovedì 16 ottobre

ore 22

PIETRO SPARACINO LIVE

Un viaggio comico e corrosivo dentro vent’anni di vita e di Paese, tra ricordi personali, derive collettive, amnesie di massa e piccole rivoluzioni private.

Con Pietro Sparacino,

Stand up comedian, autore e formatore

—

Venerdì 17 ottobre

Ore 18.30

Chi ha paura del dissenso?

Ilaria Cucchi

Senatrice AVS

Ilaria Salis

Eurodeputata AVS – The Left

Introduce

Sara Diena

Capogruppo Sinistra Ecologista Consiglio Comunale Torino

Modera

Matteo Pucciarelli

Giornalista la Repubblica

—

Venerdì 17 ottobre

Ore 20.45

Contro l’economia del genocidio, un altro mondo è possibile

Francesca Albanese

Relatrice speciale ONU sui Territori palestinesi occupati

Nicola Fratoianni

Deputato AVS e segretario nazionale Sinistra Italiana

Pablo Trincia

Giornalista

—

Venerdì 17 ottobre

Dalle 22.00

OFFBEAT pres. Ahadadream feat. Turbolenta

Warm-up: Tendenzaraba

Free entry entro le 23.00

—

Sabato 18 ottobre

Ore 16.30

Punire non serve a niente: per una nuova politica sulle droghe

Riccardo Magi

Deputato e segretario +Europa

Nadia Ferrigo

Giornalista e autrice di “L’erba e le sue buone ragioni”

Roberta Tumiatti

Direzione nazionale Legacoopsociali

Jacopo Rosatelli

Assessore al welfare della Città di Torino

Modera

Antonio Costanza

UGS Piemonte

—

Sabato 18 ottobre

Ore 18.30

Dal governo dei comuni a quello del paese: l’impegno per un’Italia migliore

Stefano Lo Russo

Sindaco di Torino

Silvia Salis

Sindaca di Genova

Emily Clancy

Vicesindaca di Bologna

Introduce Emanuele Busconi, consigliere comunale di Torino, Sinistra Ecologista

Modera

Mauro Ravarino, ilmanifesto

—

Sabato 18 ottobre

Ore 20.45

Organizzare la speranza.

Deputato AVS e co-portavoce nazionale Europa Verde

Gaetano Pedullà

Eurodeputato M5S – The Left

Marta Bonafoni

Coordinatrice della Segreteria nazionale PD

Modera

Valentina Cera

Consigliera regionale AVS Piemonte

(Comunicato stampa AVS, Sinistra Italiana e Sinistra Ecologista)

IL TORINESE