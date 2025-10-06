Parole e storie di donne torna al Circolo dei lettori

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si è conclusa al cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema la sesta edizione di Job
GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA Lunedì. All’Hiroshima Mon Amour dal 6 all’11 ottobre, va in scena
TRIP torna a Torino l’11 e 12 ottobre prossimi per la sua seconda edizione, trasformando il
Sorto sull’area dove esistevano l’antico Trincotto – una sorta di gioco della palla a bracciale –
La Sinfonia n.3 in Re minore di Gustav Mahler ancava dai leggii dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai