Schianto mortale tra auto: vittima un 16enne, grave una ragazza

Ieri sera sulla strada regionale 589 dei Laghi di Avigliana nei pressi della Crocera di Barge, vicino a  Cavour si è verificato un incidente mortale.

Due vetture,  una Volkswagen Polo e una Skoda Octavia , si sono scontrate in un frontale. E’ deceduto  un 16enne residente a Bibiana,  passeggero su una delle due auto.

La  ragazza al volante dell’automobile che viaggiava in direzione opposta è rimsta ferita gravemente ed è stata trasportata in elisoccorso al Cto di Torino.

