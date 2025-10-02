Schianto mortale tra auto: vittima un 16enne, grave una ragazza

Ieri sera sulla strada regionale 589 dei Laghi di Avigliana nei pressi della Crocera di Barge, vicino a Cavour si è verificato un incidente mortale.
Due vetture, una Volkswagen Polo e una Skoda Octavia , si sono scontrate in un frontale. E’ deceduto un 16enne residente a Bibiana, passeggero su una delle due auto.
La ragazza al volante dell'automobile che viaggiava in direzione opposta è rimsta ferita gravemente ed è stata trasportata in elisoccorso al Cto di Torino.