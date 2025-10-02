Pro Pal a Caselle, Ricca (Lega): “situazione a Torino sta diventando insostenibile”

Torino, 2 Ott – “Occupazione dei binari dei treni, blocco delle strade per raggiungere l’aeroporto di Caselle e addirittura l’invasione in bici della pista di atterraggio all’aeroporto con tanto di danneggiamento della recinzione. I torinesi sono stanchi di dover subire questi atti dimostrativi da parte dei manifestanti Pro Pal. Un conto è il diritto ad avere le proprie idee, un altro è costringere le persone perbene a subire le conseguenze di atti di teppismo che impediscono il regolare svolgimento dei pubblici servizi e mettono a repentaglio la sicurezza dell’aviazione civile. La città è stanca, chiediamo provvedimenti urgenti contro chi sta rendendo impossibile la vita dei cittadini”. Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.

IL TORINESE