Luci sulla Palestina alle Molinette

Alle 21, davanti all’Ospedale Molinette, le luci si sono accese per Gaza. Il flash mob “Luci sulla Palestina. 100 ospedali per Gaza”, promosso dalla rete #DigiunoGaza e sostenuto da numerose realtà sanitarie e associative, ha visto un’ampia partecipazione anche a Torino. Una mobilitazione silenziosa per chiedere la fine del conflitto e ricordare le vittime: 1.677 operatori sanitari e oltre 60mila palestinesi uccisi dall’inizio della guerra.

Valeria Rombola’ 

