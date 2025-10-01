Nuovo episodio di violenza per le strade di Torino. Nel pomeriggio di lunedì, all’incrocio tra via Dina e via Sanremo, in zona Mirafiori, un’automobile è stata raggiunta da due ragazzi che, inveendo contro il conducente, hanno mostrato dei coltelli. Uno di loro, con un machete, ha colpito il vetro del lato guida frantumandolo, per poi proseguire la fuga a piedi. Poco dopo lo ha raggiunto l’altro, armato di un’accetta. Nonostante la tensione, l’episodio ha avuto un epilogo inatteso: l’autista dell’auto è tornato sui suoi passi, ne è nato un acceso diverbio verbale e infine tutti si sono allontanati senza ulteriori conseguenze. La scena si è svolta sotto gli occhi di passanti e residenti e alcuni hanno registrato il tutto con lo smartphone. Intanto alla fermata vicina la gente continuava ad attendere l’autobus.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Rissa a Mirafiori: con un machete spacca vetro di un’auto
