Nei giorni scorsi un giovane di 27 anni, del Gambia, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino per aver aggredito il personale sanitario e i militari e danneggiato i locali del pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano. L’uomo era stato soccorso in via Sacchi dal 118 per evidente abuso di alcol. Prima ha colpito un volontario della Croce Rossa a bordo dell’ambulanza, poi in ospedale ha preso a calci i carabinieri che lo hanno condotto in carcere.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Calci e pugni a infermieri e carabinieri: arrestato
