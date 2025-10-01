Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: illusione bianconera, Veiga gela la festa al 90’

 

Un altro pari dal sapore amaro per la Juventus, che accarezza la vittoria ma viene gelata allo scadere dal gol dell’ex Renato Veiga. A Villarreal finisce 2-2, tra rimpianti e recriminazioni.
I padroni di casa partono meglio e sbloccano il match al 18’ con Mikautadze, bravo a punire una difesa bianconera distratta. La Juve traballa: Pedraza centra un palo e Perin deve superarsi su Buchanan. Il colpo più duro arriva però al 16’, con Cabal costretto a lasciare il campo in lacrime per un guaio muscolare.
Nella ripresa cambia tutto. David spreca l’impossibile davanti alla porta, ma la reazione bianconera è rabbiosa: prima Gatti inventa una rovesciata da urlo per l’1-1, poi il neoentrato Conceiçao firma il sorpasso con freddezza. Sembra fatta, ma al 90’ l’ex Veiga spegne l’entusiasmo con il gol del definitivo 2-2.

Enzo Grassano

