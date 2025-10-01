Alle urne non contano Flotilla e la guerra a Gaza

POLITICA
Dalle prime consultazioni della maratona elettorale una lezione per entrambi gli schieramenti.
Presentazione del libro di Fabio Martini Venerdì 3 ottobre 2025 Ore 18.00 – Salone Comunale –
Torino, 30 settembre 2025 – Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi il Piano Regionale
Il caso sollevato in Consiglio Regionale dalla Consigliera di AVS Giulia Marro approda in Parlamento. L’On. Marco
CONFERENZA STAMPA Mercoledì 1 Ottobre ore 11.30 Al 121 di corso Vercelli 121. Interverranno
Esaurita la discussione nelle scorse riunioni, nella seduta di ieri il Consiglio Comunale di Torino ha approvato