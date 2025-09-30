Il Trail delle Colline, settima edizione

Domenica 5 ottobre 2025

Torna per la sua settima edizione il Trail delle Colline, l’evento sportivo e sociale che unisce la comunità e valorizza il territorio attraverso lo sport, la natura e la solidarietà. La manifestazione, organizzata da Hope Running, si terrà domenica 5 ottobre 2025 sulle colline di Chivasso.

Più di una semplice gara, il Trail delle Colline è un progetto che celebra la forza della resilienza collettiva. Negli anni, l’evento ha saputo adattarsi e superare le sfide, dalla pandemia agli eventi alluvionali che hanno duramente colpito il territorio. La decisione di non arrendersi, ma di lavorare insieme per ripristinare e mettere in sicurezza i sentieri, dimostra che la vera forza non risiede solo nella velocità, ma nella capacità di resistere e di ripartire insieme.

L’edizione 2025 sarà un’occasione per celebrare l’impegno di tutti: atleti, volontari, associazioni, enti locali e le migliaia di partecipanti che rendono possibile questo appuntamento. L’evento promuove l’inclusione, con percorsi adatti a corridori e camminatori di ogni età, e la sostenibilità ambientale, con pratiche eco-compatibili e un profondo rispetto per l’ambiente che ospita la manifestazione. Info e iscrizioni https://www.traildellecolline.it/

