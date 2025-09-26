Coppa Italia, secondo turno: Torino-Pisa 1-0, decide Casadei

 

Il Torino torna alla vittoria e conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia superando il Pisa per 1-0. Dopo un periodo complicato, la squadra di Marco Baroni mostra segnali di ripresa e approccia la gara con maggiore intensità e determinazione.
Il gol decisivo arriva nel primo tempo: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Casadei sfrutta una disattenzione della difesa toscana e insacca di testa. Il Pisa, guidato da Gilardino, fatica a entrare in partita e non riesce mai a impensierire davvero la retroguardia granata.
Il Toro controlla e, senza brillare, porta a casa un successo importante che vale l’accesso agli ottavi, dove affronterà la Roma.

Enzo Grassano

