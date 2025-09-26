Il CAAT protagonista a Fruit Attraction

A Madrid dal 30 settembre al 2 ottobre prossimo

Dopo la presenza in Francia con lo stand al Medfel di Perpignan, alla Fruit Logistica di Berlino in Germania, il CAAT ( Centro Agroalimentare di Torino) continua a espandere la sua visione Internazionale con la presenza in collettiva al Fruit Attraction di Madrid in Spagna dal 30 settembre al 2 ottobre prossimo, dove presenzierà allo stand del Maed in Piemonte con il consorzio AOP, con il sostegno della Regione Piemonte.

Essere a Madrid significa per il CAAT e i suoi operatori essere presenti nel cardine mondiale della commercializzazione dei prodotti freschi e presenziare al più grande business hub del settore in un contesto che risulta porsi quale leva fondamentale per l’internazionalizzazione e punto di incontro per tutti i professionisti coinvolti nell’intera filiera proveniente da oltre 50 Paesi.

Il CAAT parteciperà con lo stand AOP Made in Piemonte al Padiglione 8- Stand 8 C17.

Presenzieranno in collettiva gli operatori grossisti FRUTTA STORE e PICCADILLY, con la partnership di APGO, Associazione Piemontese Grossisti Ortoflofrutticoli.

Madrid è una vetrina importantissima per tutti i produttori del settore ortofrutticolo, offre opportunità di fare rete e di network, di approfondire temi chiave dall’innovazione alla sostenibilità e alle nuove tecnologie del settore. Si tratta di una piattaforma fondamentale per il commercio a livello internazionale, che permette agli espositori di stabilire contatti con potenziali clienti, partner commerciali e della logistica.

La partecipazione a Fruit Attraction 2025 sarà ancora una volta per il Piemonte l’opportunità per farsi conoscere e dare visibilità alle eccellenze del territorio .

FRUTTA STORE S.R.L è stata fondata nel 2018 e nasce dalla passione per i prodotti genuini della terra e dall’impegno per offrire frutta e verdura fresca, di alta qualità e rigorosamente selezionata. L’azienda si dedica alla selezione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli con particolare attenzione alla stagionalità, alla freschezza e alla sostenibilità.

PICCADILLY S.R.L è un’azienda specializzata nella fornitura all’ingrosso di frutta e verdura fresca, con una forte identità legata al territorio. Da anni collabora con una rete di produttori locali selezionati, garantendo ogni giorno prodotti stagionali, tracciabili e raccolti nel pieno rispetto dei ritmi naturali. Il punto di forza è rappresentato dalla valorizzazione della produzione locale, portando nei punti vendita prodotti genuini, ortofrutta a km. zero , come i ramassin, l’uva, le fragole, le pesche di Volpedo, le ciliegie di Pecetto, i mirtilli, le mele, le pere, tutte chiare eccellenze piemontesi. Seguono zucchine chiare, pomodori cuore di Bue, porro di Cervere, cardi gobbi, peperone di Cuneo e peperone di Carmagnola.

Molti i servizi offerti alla clientela, fornitura giornaliera o pianificata, prodotti locali, stagionali e tracciabili, ampia disponibilità di referenze ortofrutticole, logistica efficiente e consegne puntuali; packaging personalizzato e supporto commerciale dedicato.

Mara Martellotta

IL TORINESE