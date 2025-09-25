I Maestri del Lavoro al Festival “Giovani Adulti” 2025

Torino, 5 settembre 2025 – La Testimonianza Formativa dei Maestri del Lavoro, realtà ormai radicata in Piemonte grazie al costante impegno nelle scuole, sarà protagonista della 3ª edizione del Festival “Giovani Adulti”, in programma il 24, 25 e 26 settembre presso il Parco Peccei, Circoscrizione 6 di Torino.

Il Festival, sostenuto dalla Regione Piemonte – Assessorato Politiche Sociali, è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e propone tre giornate di confronto, esperienze e creatività attraverso oltre 40 laboratori tematici. Cultura, sport e arte saranno i grandi protagonisti, in un contesto che favorisce la crescita e la partecipazione attiva dei giovani.

Tra le iniziative in programma, spicca il Percorso Formativo dei Maestri del Lavoro e di INAIL Piemonte, pensato per diffondere tra i ragazzi la Cultura della Sicurezza nel mondo del lavoro. I temi trattati riguarderanno la responsabilità personale, il rispetto delle regole e la consapevolezza dei rischi, con un approccio formativo capace di stimolare riflessione e dialogo.

Alle scuole che stanno aderendo in questi giorni sarà inoltre offerta la possibilità di approfondire il percorso direttamente nelle proprie aule, attraverso incontri successivi con i Maestri del Lavoro e i formatori di INAIL.

La presenza al Festival conferma una partnership consolidata con il Circuito Scolastico FIDAE Piemonte e con Federmanager Torino, oltre che con INAIL Piemonte, a dimostrazione di un lavoro di rete che valorizza il dialogo tra istituzioni, associazioni e mondo scolastico.

Con la partecipazione attesa di oltre 700 studenti, il Festival “Giovani Adulti” si conferma un palcoscenico ideale per trasmettere valori di etica, legalità, sicurezza e rispetto, accompagnando le nuove generazioni nella loro crescita culturale e personale.

Appuntamento quindi al Parco Peccei di Torino, il 24-25-26 settembre 2025, per vivere tre giornate di formazione, cultura e partecipazione insieme alle scuole del territorio.

