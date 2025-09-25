Stefano Ressico, il giovane regista che vuole cambiare il cinema italiano

Stefano Ressico, classe 2000, è un giovane regista italiano che punta a rivoluzionare il cinema del nostro Paese. Da sempre appassionato di cinema, vuole superare i soliti schemi di commedie leggere e drammi pesanti, portando sullo schermo nuovi generi, linguaggi e idee in grado di parlare ai giovani e aprire il mercato italiano all’estero.

Seguitissimo sui social, con oltre 200.000 follower su TikTok e 25.000 su Instagram, racconta il suo percorso di crescita artistica e condivide dietro le quinte dei suoi progetti.

Il suo ultimo cortometraggio, girato in due giorni con una troupe di 20 persone, riflette sul tema delle sovrastrutture religiose e su quanto spesso l’apparenza inganni: chi sembra “buono” può essere disumano, mentre chi appare “sbagliato” è in realtà profondamente umano. Una ragazza punk, una canna, e il rap anni ’80 come colonna sonora diventano simboli di libertà e verità.

Con idee chiare e grande determinazione, Ressico rappresenta una nuova voce del cinema italiano, pronta a farsi sentire.

Enzo Grassano

IL TORINESE