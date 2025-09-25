Baratti & Milano & Friends, le stelle piemontesi del gusto al Museo del Cinema

Ferdinando Baratti ed Edoardo Milano inaugurarono 150 anni fa la loro splendida

“bottega” all’interno di quella Galleria Subalpina costruita da Pietro Carrera, che

saggiava la prima pazzia di Nietzsche, che diventava percorso obbligato di passaggio

e di passeggio, che avrebbe visto ai suoi tavolini Pietro Mascagni e Giolitti, Einaudi e

Cesare Pavese, la Duse. Anche Guido Gozzano, capace di immortalare gli spazi affidati

all’architetto Casanova e allo scultore Rubino, uno splendore di Art Nouveau, tra

mogani e marmi verdi e gialli, tra specchi e cristalli, nella letteratura novecentesca,

con quelle “Golose” – “Io sono innamorato di tutte le signore / che mangiano le paste

nelle confetterie” – in cui omaggiava il gentil sesso torinese che si ritrovava a gustare

bignet e cioccolatini e a sorseggiare tè – “le dita senza guanto / scelgon la pasta…

Perché niun veda, / volgon le spalle, in fretta / sollevan la veletta, /divorano la preda”.

Mentre stanno volgendo al termine i festeggiamenti del prestigioso anniversario –

ricordiamo anche che nel 1985 “il Ministero per i Beni Culturali impone il vincolo di

tutela sul locale e sugli arredi del Caffè Baratti, riconoscendone il valore storico e

culturale a livello nazionale” -, la proprietà lancia un nuovo progetto, dritto al cuore del

Museo del Cinema. È quello spazio in unione al bookshop, all’interno della Mole di

Antonelli, tra l’archeologia del cinema e le ricostruzioni di set, tra gli oggetti e le

pellicole che sfilano sugli schermi, tra le immagini che occupano variopinte le tripoline,

che si rivolge ad un nuovo, certamente nutrito, stuolo di “friends”, di quel pubblico

che, oltre alla visita degli ambienti e delle mostre – ricordavamo nei giorni scorsi quella

appena inaugurata, “Pazza Idea”, quella che fa ecco alla canzone di Patty Pravo,

intorno alle fotografia di Angelo Frontoni – vorrà visitare “Le stelle piemontesi del

gusto”, una bottega particolare che raccoglie i prodotti di eccellenza gastronomica

piemontese “in formato souvenir”. Baratti&Milano già da tempo collabora con il Museo

in veste di sponsor: oggi si viene a costruire un angolo di gusto, realizzato grazie a GR

Generale Ristorazione, azienda del gruppo Novi, forse sino a ieri impensato in quella

sede, “che propone una selezione di prodotti alimentari di pregio, serviti attraverso

una vetrina meccanica – giustamente e con signorile tatto torinese d’antan, il

presidente Guido Repetto sottolinea alla presentazione del progetto come

“distributore” sia un termine non troppo appropriato – che permette di poter degustare

le migliori produzioni regionali, in piccoli formati originali.”