Madonna di Campagna, ruba portafoglio a un anziano: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino marocchino di ventisette anni per furto con strappo.
Nelle scorse ore, una Volante del Comm.to “Madonna di Campagna”, transitando in prossimità di piazza Conti di Rebaudengo, notava un anziano in difficoltà che indicava un giovane nelle vicinanze.
Quest’ultimo, alla vista della pattuglia di polizia, fuggiva in direzione di via San Germano e cercava di far perdere le proprie tracce, correndo a “zig zag” per le vie adiacenti.
Dopo un breve inseguimento appiedato, il ventisettenne veniva definitivamente fermato: nelle sue mani i poliziotti rinvenivano del denaro, poc’anzi sottratto dal portafogli dell’anziano.
La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto, disponendo per il giovane la misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G.