Torino scende in piazza per il popolo palestinese

Secondo le stime degli organizzatori, alla manifestazione hanno partecipato circa 5.000 persone. Il corteo è partito da piazza Statuto e ha attraversato diverse vie del centro cittadino: corso Principe Oddone, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, con passaggio davanti al Comune di Torino e piazza Palazzo di Città, per proseguire lungo via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via dell’Arsenale, corso Matteotti e via XX Settembre, fino a corso Vittorio Emanuele II e piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova.