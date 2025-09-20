Torino scende in piazza per il popolo palestinese

Oggi, a partire dalle 14.30, si è svolta a Torino una manifestazione in sostegno del popolo palestinese, organizzata dal comitato “Torino per Gaza”.
L’iniziativa ha voluto anche supportare l’operazione Global Sumud Flottila, le navi internazionali partite con l’obiettivo di portare aiuti concreti alla popolazione palestinese.
Secondo le stime degli organizzatori, alla manifestazione hanno partecipato circa 5.000 persone. Il corteo è partito da piazza Statuto e ha attraversato diverse vie del centro cittadino: corso Principe Oddone, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, con passaggio davanti al Comune di Torino e piazza Palazzo di Città, per proseguire lungo via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via dell’Arsenale, corso Matteotti e via XX Settembre, fino a corso Vittorio Emanuele II e piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova.
Nella fase conclusiva, il corteo ha attraversato il cuore della città lungo via Accademia Albertina e piazza Carlina, per terminare infine in via Po, con l’arrivo a piazza Vittorio Veneto.
.
Valeria Rombolá
Foto: Francesca Tertulliani
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE