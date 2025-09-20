Aveva 17 anni allora e si erano conosciuti in una chat online. Lui ventenne, originario del Congo l’avrebbe violentata nel bagno di un cinema al Lingotto, due anni fa. In questi giorni in tribunale a Torino è iniziato il processo a porte chiuse. L’uomo è accusato di violenza sessuale.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Violentata a 17 anni nel bagno del Lingotto, al via il processo
