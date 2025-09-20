Donna muore nello scontro in tangenziale

Ieri sera una  donna è morta verso le 21 in uno scontro avvenuto sulla tangenziale nord di Torino, nel tratto ttra Torino e Collegno di fronte alla sede dell’Iren, sullo svincolo di Corso Regina Margherita. Sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine per bloccare il traffico e verificare la dinamica dello scontro.

