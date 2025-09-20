Ieri sera una donna è morta verso le 21 in uno scontro avvenuto sulla tangenziale nord di Torino, nel tratto ttra Torino e Collegno di fronte alla sede dell’Iren, sullo svincolo di Corso Regina Margherita. Sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine per bloccare il traffico e verificare la dinamica dello scontro.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Donna muore nello scontro in tangenziale
Recenti:
FRECCIATE Ieri all’istituto Zerboni di Torino, all’arrivo del ministro Valditara una trentina di militanti del collettivo
CON IL PATROCINIO DEL MAO DI TORINO Due giornate internazionali di studio al Museo Archeologico Regionale
18 settembre 2025, alle 13 circa, in corso Mortara di Torino, i Carabinieri della Stazione di
Domenica 21 settembre (dalle 9.30 alle 19) in Piazza Palazzo di Città a Torino arriva ARTIFLOR, il
Il Consiglio di amministrazione del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della