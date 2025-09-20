Tentato omicidio di Favria, quattro fermati

In seguito all’agguato avvenuto nella tarda serata di giovedì 18 settembre a Favria, i carabinieri della compagnia di Ivrea, con il supporto dei colleghi di Torino, hanno arrestato P. C., 56 anni, G. C., 37, A. C., 31, e A. R., 42. I quattro sono accusati di tentato omicidio e possesso illegale di armi. Risiedono nei comuni di Rivarolo Canavese e Favria.

L’intervento tempestivo ha consentito ai militari dell’Arma, nel giro di poche ore, di individuare i presunti responsabili, immortalati da diverse telecamere di sorveglianza durante l’assalto avvenuto in via Matteotti a Favria. La vittima, un uomo di 63 anni originario della provincia di Palermo, attualmente ricoverato alle Molinette in prognosi riservata, è stato colpito da tre proiettili mentre si trovava in compagnia del figlio 29enne, rimasto illeso.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Rivarolo, Cuorgnè, dalla sezione radiomobile di Ivrea e dal reparto operativo del comando provinciale di Torino, proseguono per chiarire le ragioni e i retroscena dell’accaduto.

