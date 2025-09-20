18 settembre 2025, alle 13 circa, in corso Mortara di Torino, i Carabinieri della Stazione di Barriera di Milano, su segnalazione dei colleghi di Poirino (TO), hanno fermato una coppia che nella stessa mattinata si era allontanata, volontariamente, da una struttura sanitaria di Pralormo (TO).
I due sono risultati entrambi ospiti della suddetta struttura residenziale, ed in particolare, la donna, sottoposta al regime della detenzione domiciliare per omicidio, con fine pena nel 2029, al termine degli accertamenti, è stata riaccompagnata presso la struttura di Poirino e denunciata in stato di libertà per il reato di “evasione”.
Detenuta per omicidio fugge dalla struttura sanitaria: rintracciata dai carabinieri
