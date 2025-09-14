Centro, serve un progetto e non ridicole piroette

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo



Anche per il progetto politico del Centro, come per qualsiasi altra prospettiva politica, la serietà e

la coerenza non sono delle variabili indipendenti. E questo perchè quando il tutto viene

banalmente ridotto al trasformismo, all’opportunismo e al tatticismo, anche il miglior progetto

politico diventa semplicemente un fatto goliardico. Ed è quello che capita quando parliamo del

nuovo progetto di Renzi dove oramai, come tutti sanno – e come ci conferma l’ultimo sondaggio

di Youtrend di Lorenzo Pregliasco – contano più i colpi ad effetto, le boutade e lo spettacolo che

non un vero e credibile progetto politico. Insomma, le solite piroette. L’ultima in ordine di tempo,

in attesa della prossima, si chiama “Casa riformista”. Cioè un luogo di un sedicente Centro che

sostituisce e soppianta Italia Viva per dar vita ad una fantomatica “gamba moderata” all’interno

della coalizione di sinistra e progressista.

Ora, è del tutto encomiabile e anche apprezzabile che di fronte ad un sostanziale fallimento

politico ed elettorale di Italia Viva, il suo capo pensi ad inventare altri brand, altre sigle e altri

cartelli elettorali. Ma c’è un nodo da sciogliere, che resta politicamente insormontabile, al di là e al

di fuori della fantasia dell’ex rottamatore, e che pesa come un macigno sulla concreta possibilità

di superare quel fatidico 2% dei consensi. O poco meno, come conferma appunto il recente

sondaggio di Pregliasco. E il nodo è persino troppo semplice da spiegare e da descrivere. E cioè,

in politica – e ieri come oggi il contesto non è affatto cambiato, almeno sotto questo versante –

conta chi concretamente detta l’agenda politica, culturale e anche e soprattutto programmatica. E

oggi, com’è chiaro a tutti – sedicenti centristi compresi – l’agenda politica nel ‘campo largo’ ha 4

protagonisti principali, se non addirittura esclusivi. Per il peso politico innanzitutto e per la

rispettiva e conseguente consistenza elettorale. E cioè, la sinistra radicale e massimalista del Pd

della Schlein, la sinistra populista e demagogica dei 5 stelle di Conte e Taverna, la sinistra

estremista ed ideologica del trio Fratoianni/Bonelli/Salis e il ruolo fondamentale che gioca il

tradizionale “sindacato rosso” della Cgil a guida Landini. Oltre a ciò, per dirla in termini calcistici,

c’è posto solo sugli spalti. Appunto, un piccolo ‘diritto di tribuna’ che viene gentilmente concesso

alle miriadi di sigle, siglette, piccoli gruppi personali e autoreferenziali che affollano la periferia –

molto periferica – del ‘campo largo’.

Per queste ragioni, semplici ma oggettive, è perfettamente inutile cambiare continuamente nome

e simbolo. Il nodo, come si diceva un tempo quando esistevano ancora i partiti popolari e di

massa, è radicalmente ed eminentemente politico. Ovvero, parliamo di una coalizione che,

semplicemente, ha cambiato l’asse politico e programmatico da un tradizionale ed organico

centro sinistra ad una alleanza di sinistra e progressista. Una sorta, per capirci, di “Fronte

popolare” aggiornato e rivisto o di una inedita “gioiosa macchina da guerra” di occhettiana

memoria. Coerentemente radicale, populista, massimalista ed ideologica. Tutto il contrario,

dunque, di un centro sinistra riformista e di governo.

Per queste ragioni, semplici ma oggettive, che si chiami Italia Viva, Casa riformista o partito del

capo la storia non cambia. Prima se ne rendono conto e meglio è. Non per i protagonisti ma,

soprattutto, per la credibilità, la coerenza e la serietà di un Centro riformista, democratico, plurale

e di governo. Che resta, comunque sia, sempre più necessario ed indispensabile anche per il

nostro paese.

IL TORINESE