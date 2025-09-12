Da ieri il presidio per Gaza allestito da alcuni mesi in piazza Castello, è davanti a Palazzo Civico. Qui l’altro ieri il traffico era stato bloccato dai Pro Pal. Lo spostamento è dovuto alla concomitanza di un evento in piazza Castello.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Piazza Palazzo di Città diventa Piazza Palestina
Settimana europea della mobilità, il 18 settembre Chieri, Ivrea, Rivoli e Torino oltre a Città metropolitana
Come ogni inizio settembre si avvicina l’accensione di Luci d’Artista. La serata inaugurale della ventottesima edizione sarà venerdì 24 ottobre,
Nelle motivazioni della sentenza il Tribunale di Torino scrive che l’imputato «va compreso» perché sarebbe stata
Torino accende i motori: il Salone dell’Auto porta novità, test drive e supercar nel cuore della città
Dal 26 al 28 settembre 2025 Torino tornerà a essere la capitale italiana dei motori con
Sono 27 i progetti proposti da Atenei e Centri di ricerca piemontesi inseriti nella graduatoria del bando Infra+