Piazza Palazzo di Città diventa Piazza Palestina

Da ieri il presidio  per Gaza allestito da alcuni mesi in piazza Castello, è davanti a Palazzo Civico. Qui l’altro ieri il traffico era stato bloccato dai Pro Pal. Lo spostamento è dovuto alla concomitanza di un evento in piazza Castello.

